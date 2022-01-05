Комиссия Украина-НАТО: в МИД назвали дату заседания [ Редактировать ]
Министра иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что заседание Комиссии Украина-НАТО состоится 10 января в Брюсселе. Это часть дипломатических усилий по сдерживанию агрессии России.
Об этом он написал в Twitter.
Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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