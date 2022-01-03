В ближайшие дни состоится заседание комиссии Украина-НАТО - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. В ближайшее время состоится заседание комиссии Украина-НАТО.
Они обсудили ситуацию на востоке и на границах Украины. Владимир Зеленский приветствовал активную роль США в их урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мер.
"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина-НАТО", - заявил Зеленский.
Он выразил благодарность за поддержку Байдена принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае совершения Россией агрессии против Украины.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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