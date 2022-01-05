В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко.

Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности.

Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Должность занимал Назарбаев. Более того, он был пожизненным председателем Совета безопасности.

"Пожизненным председателем Совета Безопасности является первый президент Республики Казахстан", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, уход Назарбаева - одно из требований протестующих в Казахстане.

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Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.

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