На территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Митинги проходят по всей стране: от крупных городов до небольших сел. Идут задержания демонстрантов, люди пытаются отбить задержанных и перекрывают центральные улицы. Сообщается, что в Алма-Ате были слышны первые выстрелы.

Отмечается, что операторы мобильной связи ввели блокировку социальных сетей Telegram и WhatsApp. Несмотря на то, что под давлением протестующих, цену на газ снизили до 50 тенге, протестующие не расходятся, а требуют полной отставки правительства и снятия неприкосновенности и ухода из политики Назарбаева.

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Кроме того, тысячи жителей Австралии вышли на акции протеста против карантинных ограничений. Митинги происходят в городах Мельбурн и Сидней. Между протестующими и полицией в настоящее время проходят столкновения.

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