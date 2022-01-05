Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и исполняющий обязанности премьера. Об этом сообщают "Новости Казахстана".

Премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов. Члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем Ерлана Карина.

На пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

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Кроме того, тысячи жителей Австралии вышли на акции протеста против карантинных ограничений. Митинги происходят в городах Мельбурн и Сидней. Между протестующими и полицией в настоящее время проходят столкновения.

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