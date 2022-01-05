Токаев заявил об убийствах правоохранителей [ Редактировать ]
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов. Речь идет о правоохранителях. Об этом сообщает "Хабар 24".
Однако сколько именно сотрудников правоохранительных органов погибли он не сообщил.
Хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар...и, к сожалению, несут потери. Искренние соболезнования и сочувствия.
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
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