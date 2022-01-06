В Украине за прошлые сутки, 5 января, зафиксировано 6632 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 182). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



За прошлые сутки:

госпитализировано – 2 028 человек;

летальных исходов – 187;

выздоровел – 9 121 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболел – 3 689 291 человек;

выздоровели – 3 500 914 человек;

летальных исходов – 96 896;

проведено ПЦР-тестирования – 16 898 750.

За прошлые сутки 104 844 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4040 человек.

С начала вакцинальной кампании привит 14 778 321 человек, из них получили первую дозу – 14 78 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

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Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

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