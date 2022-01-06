В Украине изменятся тарифы на газ, свет, тепло и воду [ Редактировать ]
С января месяца в Украине изменится только часть коммунальных тарифов для населения. Остальные будут заморожены до конца отопительного сезона за счет дотаций из государственного и местного бюджетов, а также средств государственных компаний.
Цены на газ в Украине
До 30 апреля в Украине действует годовой тариф, которые составляют около 8 гривен за кубометр. Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по 7,96 гривен за кубометр, компании под брендом "Твой Газсбыт" - 7,99 гривен.
Как отмечают эксперты, повышение тарифов на газ практически неизбежно с 1 мая, поскольку цены на газ останутся высокими, пишет РБК-Украина.
Тарифы на распределение газа
Стоимость доставки газа выросла с 1 января. НКРЭКУ утвердила новые тарифы на распределение газа для населения.
Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов:
- "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС),
- "Гадячгаз" - 2,39 гривен,
- "Закарпатгаз" - 2,39 гривен,
- "Лубныгаз" - 2,39 гривен,
- "Николаевгаз" - 2,39 гривен,
- "Тысменицагаз" - 2,39 гривен,
- "Харьковгаз" - 2,39 гривен.
Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.
Тарифы на отопление и горячую воду
До конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду меняться не будут.
Чтобы сохранить тарифы в Киеве, потребовалось 2 млрд гривен средств налогоплательщиков. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на эту сумму.
В Киеве в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС.
Тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС).
Тарифы на холодную воду
В декабре НКРЭКУ одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. Согласно решению регулятора, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод).
Также высокие тарифы установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал" - 47,56 гривен.
В Киеве тарифы вырастут на 20% до 25,32 гривен (без НДС) за 1 кубометр (30,38 гривен с НДС).
Цены на электроэнергию
С 1 октября 2021 года в Украине до 30 апреля 2022 года в Украине действует дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. При потреблении до 250 кВт·ч в месяц стоимость 1 кВт·ч составляет 1,44 гривен.
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