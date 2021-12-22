Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны, в том числе для Киева. Об этом сообщает КП "Киевводоканал".

22 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 г. №1141" и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС.

Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 кубометр (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них:

централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС;

централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, которые в месяц потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды, поднимутся на 32,50 грн.

Напомним, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. "Подробности" подготовили материал о том, что и на сколько подорожает.