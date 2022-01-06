Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.

Решение принято по ходатайствованию прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика, который сейчас пребывает на отдыхе. Об этом сообщили адвокаты Порошенко.

Напомним, пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене подозреваемым.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.