Суд арестовал все имущество и активы Порошенко [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.
Решение принято по ходатайствованию прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика, который сейчас пребывает на отдыхе. Об этом сообщили адвокаты Порошенко.
Напомним, пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене подозреваемым.
Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.
По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.
В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.
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