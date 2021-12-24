В пятницу, 24 декабря, в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Главком".

Сумма залога составляет 1 млрд гривен. Документ подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко, как и сообщение о подозрении.

"В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск", - сообщает СМИ.

Ранее Порошенко объявили подозрение в госизмене.

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