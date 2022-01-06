Пункти вакцинації в Україні завтра не працюватимуть. Їх закриють лише на один день - Різдво - пояснив профільний міністр - Віктор Ляшко. А вже з восьмого січня всі охочі українці можуть отримати третю - бустерну дозу. У МОЗ кажуть, щеплюватимуть людей за старою схемою. Вакцин в країні достатньо. Записатись на імунізацію можна онлайн, через сайт Helsi, або прийти до пункту й стати в живу чергу. Чи зміняться дані ковідного сертифіката в "Дії" після бустерної дози? - стане відомо наступного тижня.