Пункти вакцинації в Україні не працюватимуть один день [ Редактировать ]
Пункти вакцинації в Україні завтра не працюватимуть. Їх закриють лише на один день - Різдво - пояснив профільний міністр - Віктор Ляшко. А вже з восьмого січня всі охочі українці можуть отримати третю - бустерну дозу. У МОЗ кажуть, щеплюватимуть людей за старою схемою. Вакцин в країні достатньо. Записатись на імунізацію можна онлайн, через сайт Helsi, або прийти до пункту й стати в живу чергу. Чи зміняться дані ковідного сертифіката в "Дії" після бустерної дози? - стане відомо наступного тижня.
по теме
Щоправда, отримати її можуть лише люди старші за 60 років. І не раніше ніж через шість місяців після другої вакцинації. Щеплюватимуть охочих "Пфайзером".
Черговий пік захворюваності на коронавірус припаде на середину лютого. Його викличе новий штам - "Омікрон". Такі прогнози дають у МОЗ.
Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців.
Сьогодні останніми небезпечну зону покинули Волинська та Запорізька області. Тож у нас - не залишилось жодного "червоного" регіону.
За інформацією МОЗ, у державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - "жовті".