В ходе массовых протестов в Казахстане активно начали проявлять себя не только благородные слои населения. Люди стали громить витрины, банкоматы и воровать одежду с едой.

Об этом сообщают различные Telegram-каналы, которые публикуют фото и видео очевидцев.

Мародеры в разных регионах Казахстана разбивают банкоматы, витрины магазинов, ТРЦ, салонов, кафе, ресторанов и других общественных заведений, откуда забирают все.

По словам местных жителей, грабят магазины и забирают еду, напитки, одежду, обувь, украшения, деньги.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.

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