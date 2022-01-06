Разбитые банкоматы и витрины: как выглядят разграбленные ТЦ и магазины в Казахстане (видео) [ Редактировать ]
В ходе массовых протестов в Казахстане активно начали проявлять себя не только благородные слои населения. Люди стали громить витрины, банкоматы и воровать одежду с едой.
Об этом сообщают различные Telegram-каналы, которые публикуют фото и видео очевидцев.
Мародеры в разных регионах Казахстана разбивают банкоматы, витрины магазинов, ТРЦ, салонов, кафе, ресторанов и других общественных заведений, откуда забирают все.
По словам местных жителей, грабят магазины и забирают еду, напитки, одежду, обувь, украшения, деньги.
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.
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