Понад дві тисячі затриманих! 18 убитих силовиків! Про жертв з боку мітингувальників - поки що тиша. Ситуація в Казахстані змінюється щогодини. В країні - розпочалася "антитерористична операція". Своїх миротворців до Казахстану вже спорядила Росія, на черзі - Білорусь та Вірменія.

В країні панує хаос: на вулицях стріляють, магазини, банки - розграбовують. Є й інформація, що пікетувальники захопили телевежу в Алмати та кілька телеканалів. Інтернет працює з перебоями.

Що відомо станом на тепер? Ірина Іванова зібрала повну картину дня.

Військові та бронетехніка на вулицях Алмати. Найбільший мегаполіс Казахстану перетворився на найгарячіше місце протестів, які охопили всю країну. Тут регулярно чути кулеметні черги та вибухи світло-шумових гранат.

Газові протести в Казахстані розгорілися з такою силою, що влада в ніч проти четверга провела антитерористичну спецоперацію. На вулицях Алмати розгорнувся справжній фронт. 13 силовиків загинули. Тіло одного з них знайшли з відрізаною головою. На вулицях активізувалися вандали та мародери, вони виносять дорогі речі з пошкоджених крамниць.

Рафік Жарилкасин, учасник акції протесту:

Є багато версій з приводу нинішніх подій. Пружина, яку стискали 30 років, нарешті спрацювала. Погляньте, у нас усіх стріляли, але ніхто з нас не хотів убивати.

За словами поліції, понад дві тисячі активістів затримали, десятки - ліквідували. Але скільки саме - достеменно невідомо. Казахстан занурився в інформаційний вакуум - інтернет і мобільний зв'язок блокують. Тривога, близька до паніки, охопила населення - розповідають жителі Казахстану, з якими вдалося встановити контакт. У багатьох містах запровадили комендантську годину - від одинадцятої вечора до сьомої ранку заборонено виходити на вулицю. Припинили роботу банки та банкомати - готівку дістати проблематично. Люди шикуються в черги по хліб і змітають товари з полиць у супермаркетах.

На допомогу в боротьбі з протестами президент покликав миротворців з ОДКБ. Організація договору про колективну безпеку - це військово-політична організація, щось на зразок азійського аналога НАТО. До неї входять шість країн: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія, Росія та Білорусь. Але ще жодного разу цей блок не брав участі у бойових операціях. Аж до нинішніх протестів у Казахстані.

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану:

Данные террористические банды по сути дела являются международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии.

Першою на допомогу відгукнулася Росія - і спорядила до Казахстану своїх десантників. У Москві теж вважають, що тамтешні протести - справа рук ворогів з-за кордону. У Білорусі пообіцяли відправити миротворчу роту - там добре пам'ятають, яку силу можуть мати вуличні протести. І Лукашенко закликав газових демонстрантів - стати перед силовиками на коліна. Водночас у Європі наголошують - інші країни повинні поважати суверенітет Казахстану.

Набіла Массралі, речниця Єврокомісії:

Ми засуджуємо акти насильства, вандалізму та мародерства в Алмати. Дуже шкодуємо з приводу людських втрат. Насильство треба зупинити. Щодо російського контингенту, слід поважати суверенітет та незалежність Казахстану.

Вітчизняне міністерство закордонних справ зосередилось на безпеці українців у Казахстані. Посольство України в Нурсултані працює цілодобово.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та інтернету. Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі.

Нинішні протести в Казахстані - наймасштабніші за всі часи незалежності. За приблизними оцінками, сума збитків перевищила 90 мільйонів доларів. На тлі заворушень підскочили ціни й на уран - на вісім відсотків - за фунт правлять понад 45 доларів. Країна забезпечує радіоактивним металом - 40% світового ринку. І міжнародні партнери побоюються перебоїв з постачанням ядерного палива.