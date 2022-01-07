В Казахстане все здания администраций силовики освободили от участников беспорядков. Об этом сообщает телеканал "Хабар-24" со ссылкой на МВД республики.

Улицы Алма-Аты патрулируют военные, идет "зачистка" крупнейшего города страны от мародеров и протестующих. Солдаты стреляют в воздух.

Правоохранители сообщают о задержании 3 706 человек в связи с беспорядками в стране. Задержан и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман". Он прилетел в Казахстан поддержать митингующих, но после конфликта с ними, в ходе которой его избили, призвал остановить насилие.

На аэродроме Алма-Аты продолжают приземляться российские военные самолеты с десантниками и техникой. Днем 7 января сели девять Ил-76.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять без предупреждения.