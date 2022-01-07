В Алма-Ате идет зачистка (видео) [ Редактировать ]
Источник: Mash.ru
В Казахстане все здания администраций силовики освободили от участников беспорядков. Об этом сообщает телеканал "Хабар-24" со ссылкой на МВД республики.
Улицы Алма-Аты патрулируют военные, идет "зачистка" крупнейшего города страны от мародеров и протестующих. Солдаты стреляют в воздух.
Правоохранители сообщают о задержании 3 706 человек в связи с беспорядками в стране. Задержан и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман". Он прилетел в Казахстан поддержать митингующих, но после конфликта с ними, в ходе которой его избили, призвал остановить насилие.
На аэродроме Алма-Аты продолжают приземляться российские военные самолеты с десантниками и техникой. Днем 7 января сели девять Ил-76.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять без предупреждения.
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