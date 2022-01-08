Новый штамм коронавируса "Омикрон" так же опасен, как и другие варианты вируса, потому что способен приводить к госпитализации и убивать.

В этом уверяют во Всемирной организации здравоохранения.

Там назвали ложным утверждение, что "Омикрон" относится к категории "мягких" вариантов вируса. Он лишь кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта-штаммом", особенно у вакцинированных.



"Как и предыдущие варианты "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", - предупреждают в организации.

Данный вариант вируса распространяется миром в разы быстрее по сравнению с другими, а значит, представляет не меньшие угрозы для системы здравоохранения.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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