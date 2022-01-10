Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин заявил о том, что в Украине полным ходом идет формирование подразделений Сил территориальной обороны. Бригада терробороны появится в каждом областном центре страны. Об этом сообщает ArmyInform.

Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием и МТЗ подразделения в штат военного времени. Следовательно, на хребет Сил теробороны за короткий промежуток времени смогут наросты мышцы в несколько сотен тысяч резервистов.

Галушкина отметил, что в ближайшее время в Украине завершится формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны.

Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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