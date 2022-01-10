Кладовище... непроданих ялинок. Киянин знайшов і зняв на телефон сотні зрізаних і викинутих дерев на полі в передмісті столиці. Каже: сюди їх звезли торговці, після того, як не змогли продати.

Також ялинки тут викидають мешканці прилеглих будинків. Переважно рано вранці або пізно ввечері. Хоча нині в Києві працює приблизно пів сотні приймальних пунктів з утилізації ялинок. Де ці дерева переробляють - і вони приносять значно більше користі, аніж на узбіччі приміської дороги.