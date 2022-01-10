В Києві утворилося кладовище непроданих ялинок [ Редактировать ]
Кладовище... непроданих ялинок. Киянин знайшов і зняв на телефон сотні зрізаних і викинутих дерев на полі в передмісті столиці. Каже: сюди їх звезли торговці, після того, як не змогли продати.
Також ялинки тут викидають мешканці прилеглих будинків. Переважно рано вранці або пізно ввечері. Хоча нині в Києві працює приблизно пів сотні приймальних пунктів з утилізації ялинок. Де ці дерева переробляють - і вони приносять значно більше користі, аніж на узбіччі приміської дороги.
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Для киян та гостей міста одночасно працює з десяток локацій, там можна і на лижах покататись, і на ковзанах. А ще скуштувати різдвяних смаколиків та відвідати спеціально облаштовані фотозони.
Комунальники закликають людей не викидати ялинки на смітники й приносити їх до пунктів. Користь від цього всім. Подвір'я - чисті, дерева - здорові.
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