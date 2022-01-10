В Киеве стартовала встреча "нормандских" советников Украины, Германии и Франции [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 10 января, в Киеве началась встреча политических советников Украины, Германии и США в рамках "нормандского формата". Об этом заявил Ермак в Twitter.
Участие в переговорах от Украины принимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Францию на переговорах представляет дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии присутствует советник канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер.
Начали в Киеве встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и дипломатическим советником президента Франции. Уверен, что это будет продуктивный диалог.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке "нормандского формата".
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