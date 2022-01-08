На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.

Они участвуют во встречах в нормандском формате по Донбассу на уровне советников, сообщил в Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву.

После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - добавил Ермак.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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