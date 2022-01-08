В Украину приедут советники "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.
Они участвуют во встречах в нормандском формате по Донбассу на уровне советников, сообщил в Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву.
После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - добавил Ермак.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, спускаясь с горы на cноуборде в Буковеле. Необычное и короткое поздравление глава государства выложил на своей странице в Instagram
В Москве началась встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с приходом 2022 года
У вівторок з ефіру вимкнули ще два українські медіа - "Перший Незалежний" та Ukr-Live. Журналісти таке рішення називають тиском на свободу слова і планують позиватися до суду.
Однак ані час, ані формат розмови - поки що не зрозумілі.