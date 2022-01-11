Недавно стало известно о новом способе обмана мошенников на OLX. Новая схема потрясла всех юзеров сети, ведь теперь даже человек, который имел горький опыт обмана через интернет и знает о разных формах мошенничества, не всегда сможет распознать непорядочных продавцов.

Суть схемы рассказал мужчина, который едва не лишился своих 11 тысяч гривен.

"Нахожу я телефон - iPhone 12 mini, стоимость его 11 тысяч. Цена очень классная. Естественно я спрашиваю, могут ли мне отправить его OLX доставкой. На что мне отвечают: "Да, "Укрпочтой". Покупаю, у меня списываются с карты средства и продавец должен отправить заказ. На следующий день продавец не отправляет заказ, я пишу и мне отвечают: "Завтра отправим". Завтра они действительно отправляют заказ. Я специально скачивают приложение "Укрпочты", чтоб мониторить, где находится моя посылка", - рассказывает мужчина.

Позже мужчина получил уведомление о том, что посылка направляется с сортировочного центра к точке выдачи. Когда он пришел на отделение, оказалось, что посылка только пришла.

"Диктую номер и получаем посылку. Открываю, а там лежит сок, сникерс и шоколадка. Я естественно делаю отказ от посылки, благополучно об этом забываю и деньги мне возвращаются. Через несколько дней мы заходим на Justin, там стоит девочка с "Укрпочты", которая выдавала нам посылку. Она говорит: "Слушайте, я вас искала, чтобы сообщить, что буквально после вас пришел человек с вашим номером накладной, чтобы забрать посылку". Она сказала, что посылка в отмене, ее уже смотрели", - добавил мужчина.

Схема заключается в том, что мошенники действительно присылают посылку, а потом в Telegram-каналах предлагают работу за 200 грн, чтобы человек забрал посылку с почты. Соответственно, если человек успеет раньше ее забрать, чем действительный получатель, на карту мошенников сразу "падает" сумма заказа.

Кроме того, доставка "Укрпочтой" очень выгодна мошенникам, ведь работники там очень редко спрашивают документы.

Читайте также, в Харькове сотрудники полиции "накрыли" несколько незаконных Call-центров, откуда мошенники звонили украинцам и завладевали их финансовыми средствами. Согласно данным правоохранителей, ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен.

Кроме того, в Украине мошенники запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС". Злоумышленники отмечают, что проверки проводятся "в соответствии с законодательством".

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