В Харькове сотрудники полиции "накрыли" несколько незаконных Call-центров, откуда мошенники звонили украинцам и завладевали их финансовыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен. Операторы звонили гражданам и, выдавая себя за сотрудников банков, получали персональные данные граждан через банковские приложения и проводили деньги на другие счета.

Кроме того, участники схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побудили их инвестировать деньги в предприятия, которых не существует.

Отмечается, что по адресам, где были расположены call-центры, провели проверки и обыски, в результате которых были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Кроме того, Национальный банк Украины вводит новые правила отправки денег через банки, чтобы исключить возможность перехвата кодов, подтверждающие транзакции. Теперь клиенты банка, желающие перевести деньги на счет другого человека, должны ввести пароль, чтобы защитить транзакцию от перехвата.

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