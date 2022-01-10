Украинцев предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Так, в банке рассказали о том, что клиентам поступают личные сообщения с текстом "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".

После перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта "Приват24" на мошенническом фишинговом сайте. Таким образом мошенники получают возможность списывать деньги со счетов.

"ПриватБанк" не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах. Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться в горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями.

Читайте также, в Харькове сотрудники полиции "накрыли" несколько незаконных Call-центров, откуда мошенники звонили украинцам и завладевали их финансовыми средствами. Согласно данным правоохранителей, ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен.

Кроме того, в Украине мошенники запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС". Злоумышленники отмечают, что проверки проводятся "в соответствии с законодательством".

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