В Канаде рассказали подробности разговора Трюдо с Зеленским [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В офисе главы правительства Канады заявили, что непреклонно поддерживают Украину перед угрозой вероятного обострения агрессии на Донбассе. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.
В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".
"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.
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