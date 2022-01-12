В офисе главы правительства Канады заявили, что непреклонно поддерживают Украину перед угрозой вероятного обострения агрессии на Донбассе. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Премьер-министр подтвердил непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции. Он отметил, что партнеры Украины договариваются о том, чтобы выступать единым фронтом против российских провокаций", - говорится в сообщении.

В офисе Трюдо добавили, что лидеры двух государств также обсудили важность экономических и судебных реформ в Украине "для поддержания мира и процветания в стране".

"Президент и премьер-министр говорили о катастрофе самолета МАУ рейса 752 и о своей решимости продолжить требовать справедливости от Ирана для жертв трагедии", - добавили в офисе главы канадского правительства.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.