"Гарантии безопасности": итоги диалога США и России [ Редактировать ]
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала представителям Комитета Совета ЕС по вопросам политики и безопасности о переговорах по вопросам "гарантий безопасности". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Также стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.
Эта встреча была проведена для того, чтобы обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который прошел вчера (10 января) в Женеве.
Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к очень серьезным издержкам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер.
Напомним, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.
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