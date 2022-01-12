Смогут ли украинцы путешествовать с вакцинацией CoronaVac и бустерной дозой Pfizer [ Редактировать ]
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Украинцам с курсом CoronaVac и бустером Pfizer можно путешествовать в страны, не признающие вакцинацию Coronavac. В международном сертификате будет отображаться последняя полученная вакцина. Об этом сообщается на сайте HELSI.ME.
Как объяснили, если гражданин получил первые две прививки вакциной Coronavac, а бустерную дозу - Comirnaty от Pfizer-BioNTech, то в сертификате будет отображено название Comirnaty.
Такой сертификат дает право въезда в те страны, где принимают сертификаты о прививках Comirnaty от Pfizer.
Действие сертификата после бустерной прививки - 270 дней (9 месяцев). Данные обо всех полученных прививках всегда доступны в приложении Helsi.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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