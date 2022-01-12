В Украине изменили смешанные схемы вакцинации [ Редактировать ]
В Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
Интервал между вводами для всех схем должен составлять 28 дней.
В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19 на следующие:
- первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем - 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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