Столтенберг резко высказался о вступлении Украины в НАТО [ Редактировать ]
Российская Федерация не имеет права влиять на вопрос вступления Украины в НАТО. Это будет решать только Альянс.
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
По словам Столтенберга, Россия не распоряжается правом вето относительно политики открытых дверей Альянса и вопроса вступления Украины в НАТО.
"Что касается членства и политики открытых дверей - все страны-участницы НАТО привержены тому, что только Украина и 30 стран-участниц будут решать, когда Украина может вступить в НАТО. И, конечно, у России нет права вето по этому вопросу", - заявил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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