Це вже четверта бойова втрата в лавах Збройних сил України від початку січня.

Стало відомо ім'я армійця, якого окупанти вбили напередодні в районі селища Новтошківське.

Це старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Бійцю було 28 років. Про це повідомили в Баштанській райдержадміністрації, що на Миколаївщині.

Це вже четверта бойова втрата в лавах Збройних сил України від початку січня.