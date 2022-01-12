Стало відомо ім'я армійця, який загинув на Сході [ Редактировать ]
Стало відомо ім'я армійця, якого окупанти вбили напередодні в районі селища Новтошківське.
Це старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Бійцю було 28 років. Про це повідомили в Баштанській райдержадміністрації, що на Миколаївщині.
Це вже четверта бойова втрата в лавах Збройних сил України від початку січня.
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