Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал план президента России Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

По его словам, он хочет уничтожить Украину как государство.

Россия аннексировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей для того, чтобы Украина отвлекла внимание от полуострова.

Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим - это уничтожение нас как государства.

Политик считает, что Минские соглашения, которые были подписаны под дулом автомата, не могут быть применены именно в том виде, в котором они есть.

Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой.

Данилов считает, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не произойдет.

Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно.

По его словам, у России остается энергетическое направление.

То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, тут и Китай, здесь и Тайвань, тут и Индия, здесь очень много процессов.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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