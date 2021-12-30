Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится в четверг, 30 декабря.

Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание после его отчета 24 декабря.

Сначала заседание СНБО созвали на 29 декабря, но за день до проведения его перенесли на 30 декабря. Как пояснили в аппарате СНБО, перенести заседание решили из-за расширения повестки дня.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания СНБО, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - сообщили в аппарате СНБО.

Прошлое заседание СНБО прошло 10 ноября 2021 года. Оно в основном касалось ситуации с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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