С начала 2022 года состоялись два раунда переговоров России и США по "гарантиям безопасности". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

В Кремле недовольны результатами.

Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.

12 января в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.

Наши разногласия будет сложно преодолет.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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