Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность переговоров между США и Россией. Также он заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "Нормандии".
Точную дату встречи канцлер так и не уточнил.
Как заявил Шольц, Германия приветствует встречу представителей "нормандской четверки", которые вскоре проведут подготовительные переговоры.
"Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат", - отметил канцлер.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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