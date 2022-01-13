Во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность переговоров между США и Россией. Также он заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "Нормандии".

Точную дату встречи канцлер так и не уточнил.

Как заявил Шольц, Германия приветствует встречу представителей "нормандской четверки", которые вскоре проведут подготовительные переговоры.

"Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат", - отметил канцлер.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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