Календарь православных праздников на февраль-2022 [ Редактировать ]
В феврале 2022 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные церковные праздники в феврале-2022 в Украине
1 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Макария Великого, Египетского.
Преподобного Макария Печерского, диякона.
Святого Марка, архиепископа Эфесского.
2 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Ефимия Великого.
3 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Максима Грека
Мученика Неофита.
4 февраля - какой церковный праздник
Апостола от 70-ти Тимофея.
Преподобномученика Анастасия Печерского, диякона.
5 февраля - какой церковный праздник
Священномученика Климента и Агафангела Римлянина.
6 февраля - какой церковный праздник
Преподобной Ксении Римляныни.
7 февраля - какой церковный праздник
Святителя Григория Богослова, епископа Константинопольского.
Священномученика Владимира, митрополита Киевского.
8 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Федора Студита, игумена.
Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Иоанна и Аркадия.
9 февраля - какой церковный праздник
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
10 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Ефрема Печерского.
11 февраля - какой церковный праздник
Святителя Лаврентия, затворника Печерского.
12 февраля - какой церковный праздник
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.
Преподобного Зинона, постника Печерского.
13 февраля - какой церковный праздник
Святителя Никиты, затворника Печерского.
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
14 февраля - какой церковный праздник
Неделя о Мытаре и Фарисее.
Предпразднство Сретения Господня.
15 февраля - какой церковный праздник
Сретение Господне.
16 февраля - какой церковный праздник
Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 февраля - какой церковный праздник
Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
Преподобного Исидора Пелусиота.
18 февраля - какой церковный праздник
Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
Мученицы Агафии.
19 февраля - какой церковный праздник
Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля - какой церковный праздник
Неделя о блудном сыне.
Преподобного Луки Елладского.
21 февраля - какой церковный праздник
Великомученика Федора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидца.
22 февраля - какой церковный праздник
Мученика Никифора Антиохийского.
23 февраля - какой церковный праздник
Иконы Божьей Матери "Огневидная".
Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
Благоверной княгини Анны Новгородской.
24 февраля - какой церковный праздник
Священномученика Власия Севастийского.
25 февраля - какой церковный праздник
Иверской иконы Божьей Матери.
Святителя Алексия, чудотворца.
26 февраля - какой церковный праздник
Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.
Преподобного Мартиниана Кесарийского.
27 февраля - какой церковный праздник
12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.
Преподобного Исаакия, затворника Печерского.
Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.
28 февраля - какой церковный праздник
Масленица.
Апостола от 70-ти Онисима.
Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.
Постные дни в феврале-2022 по средам и пятницам: 2,4, 9, 11, 23, 25. В эти дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле. Разрешается рыба. В сплошную седмицу с 14 по 20 февраля пост по средам и пятницам не соблюдается.
28 февраля, в понедельник - употребление пищи без мяса.
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