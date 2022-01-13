В феврале 2022 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в феврале-2022 в Украине

1 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Макария Великого, Египетского.

Преподобного Макария Печерского, диякона.

Святого Марка, архиепископа Эфесского.

2 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Ефимия Великого.

3 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Максима Грека

Мученика Неофита.

4 февраля - какой церковный праздник

Апостола от 70-ти Тимофея.

Преподобномученика Анастасия Печерского, диякона.

5 февраля - какой церковный праздник

Священномученика Климента и Агафангела Римлянина.

6 февраля - какой церковный праздник

Преподобной Ксении Римляныни.

7 февраля - какой церковный праздник

Святителя Григория Богослова, епископа Константинопольского.

Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Федора Студита, игумена.

Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Иоанна и Аркадия.

9 февраля - какой церковный праздник

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

10 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Ефрема Печерского.

11 февраля - какой церковный праздник

Святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля - какой церковный праздник

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.

Преподобного Зинона, постника Печерского.

13 февраля - какой церковный праздник

Святителя Никиты, затворника Печерского.

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля - какой церковный праздник

Неделя о Мытаре и Фарисее.

Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля - какой церковный праздник

Сретение Господне.

16 февраля - какой церковный праздник

Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 февраля - какой церковный праздник

Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.

Преподобного Исидора Пелусиота.

18 февраля - какой церковный праздник

Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Мученицы Агафии.

19 февраля - какой церковный праздник

Преподобного Вукола, епископа Смирнского.

Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля - какой церковный праздник

Неделя о блудном сыне.

Преподобного Луки Елладского.

21 февраля - какой церковный праздник

Великомученика Федора Стратилата.

Пророка Захарии Серповидца.

22 февраля - какой церковный праздник

Мученика Никифора Антиохийского.

23 февраля - какой церковный праздник

Иконы Божьей Матери "Огневидная".

Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

Благоверной княгини Анны Новгородской.

24 февраля - какой церковный праздник

Священномученика Власия Севастийского.

25 февраля - какой церковный праздник

Иверской иконы Божьей Матери.

Святителя Алексия, чудотворца.

26 февраля - какой церковный праздник

Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.

Преподобного Мартиниана Кесарийского.

27 февраля - какой церковный праздник

12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.

Преподобного Исаакия, затворника Печерского.

Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.

28 февраля - какой церковный праздник

Масленица.

Апостола от 70-ти Онисима.

Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

Постные дни в феврале-2022 по средам и пятницам: 2,4, 9, 11, 23, 25. В эти дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле. Разрешается рыба. В сплошную седмицу с 14 по 20 февраля пост по средам и пятницам не соблюдается.

28 февраля, в понедельник - употребление пищи без мяса.

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