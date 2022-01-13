Глава Пентагона позвонил Резникову: о чем говорили [ Редактировать ]
В четверг, 13 января, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина. Последний заверил в непоколебимой поддержке стране со стороны США. Об этом пишет пресс-служба Пентагона.
Во время разговора стороны затронули вопрос продолжения наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил путем оказания помощи в обороне", - пишет пресс-служба Пентагона.
В то же время стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и договорились о продолжении тесной координации.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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