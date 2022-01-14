Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО. Одной из них якобы является появление Альянса на российских границах.

"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - это вторая красная линия", - рассказал Лавров.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс, но срок их вхождения пока не установлен.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.