Лавров назвал "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО. Одной из них якобы является появление Альянса на российских границах.
"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - это вторая красная линия", - рассказал Лавров.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс, но срок их вхождения пока не установлен.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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