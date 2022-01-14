Украина и Грузия станут членами НАТО - Столтенберг [ Редактировать ]
Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс. Однако срок их вхождения пока не установлен.
Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.
"Украина уже подала заявку на членство и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что только Украина должна решать: вступать ей в Альянс или нет и подчеркнул, что РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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