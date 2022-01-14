Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс. Однако срок их вхождения пока не установлен.

Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.

"Украина уже подала заявку на членство и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что только Украина должна решать: вступать ей в Альянс или нет и подчеркнул, что РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.