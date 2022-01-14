У французькому місті Пюто кожен охочий може відвідати Собор Паризької Богоматері - віртуально! Для цього там створили спеціальну екскурсію. Більше про інновацію - Владислав Політ.

У французькому місті Пюто організували віртуальну екскурсію Собором Паризької Богоматері. Кожен охочий може надіти VR-окуляри доповненої реальності та переміститися в атмосферу Нотр-Дам де Парі.

45 хвилин розповідей про визначну історичну пам'ятку не лише для Франції, а й усього світу - кожен, хто надіне VR-окуляри, дізнається всю історію собору. Від моменту його заснування й аж до сумнозвісної пожежі 2019 року.

Організатори віртуальної екскурсії розповідають - створили її, щоб нагадати людям про велич цієї споруди. Та вкотре наголосити, наскільки Нотр-Дам де Парі важливий для Франції.

Фаб'єн Бараті, організатор екскурсії:

Віртуальна реальність дозволяє зробити те, що в реальному житті в цей момент неможливо. Саме тому просто зараз ми пропонуємо нашим відвідувачам "сходити" до Нотр-Даму та місць, які нині зруйновані пожежею. Ми спробували зробити це занурення емоційним, аби передати людині реальне враження від побаченого.

Відвідувачі ж - у захваті!

Карін Гаркон, відвідувачка:

Я шокована! Приємно, звичайно ж. Коли ти звикаєш, то зовсім забуваєш, що це віртуальний світ.

Едвард де Лумлі, відвідувач:

Мене вразило те, як організатори торкнулися минулого. Тобто ти не просто ходиш і розглядаєш споруду. Паралельно тобі розповідають найцікавіші факти про собор. І роблять це дуже професійно.

Дякує організатором за таку ініціативу і Патрік Шове - настоятель Нотр-Дам де Парі. Він теж відвідав віртуальну екскурсію.

Патрік Шове, настоятель Собору Паризької Богоматері:

Собор зачинений уже майже три роки. І за цей час його могли відвідати десятки мільйонів осіб. І поки ми чекаємо, коли його відбудують, люди можуть відвідати цю екскурсію. І потім похизуватися: "Я був у Нотр-Дамі". Хоч і віртуальному.

Розробники радіють - їхня ідея людям припала до душі. Розповідають - працювали над реалізацією довго. Бо детально відбирали фото, відео, вивчали архіви й документи. І все - щоб максимально точно відтворити собор у віртуальній реальності. І, як зазначають відвідувачі, їм це вдалося!