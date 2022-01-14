Украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

В спецслужбе отметили, что в течение выходных специалисты продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки и последующей официальной атрибуции.

Все детали события документируются в рамках ранее открытого уголовного производства.

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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.

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