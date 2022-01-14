В ближайшие дни Североатлантический альянс (НАТО) подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Об этом свидетельствует заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Это даст Киеву доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах.

Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности.

НАТО усилит сотрудничество с Украиной в этой сфере.

В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена.

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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.

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