Дом из культового фильма "Кошмар на улице Вязов" нашел новых жильцов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Los Angeles Times
Дом из хоррора "Кошмар на улице Вязов" продали на аукционе почти за три миллиона долларов. Именно в нем снимали культовый ужастик, и в нем Фредди Крюгер убивал своих спящих жертв. Об этом сообщает Collider.
Двухэтажный особняк в голландском колониальном стиле находится в Лос-Анджелесе по адресу 1428 N. Genesee Ave. Он построен в 1919 году. Его общая площадь - 820 кв.
В нем есть три спальни, четыре ванные комнаты, а также оформленная в ретро-стиле, но современная кухня.
Обстановка и интерьер были полностью заменены в 2006 году.
На участке также есть бассейн и гостевой домик.
В 2013 году дом с Фредди Крюгером, в фильме находящийся по вымышленному адресу улица Вязов 1428, уже продавали за $2,1 млн. Что случилось с владельцами, не сообщается.
В 1984 году режиссер Уэс Крейвен выпустил свою самую известную работу "Кошмар на улице Вязов", в которой маньяк Фредди Крюгер в исполнении Роберта Инглунда проникает в реальность через сны и убивает людей. Этот хоррор запустил карьеру Джонни Деппа и застолбил себе место в истории кинематографа.
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