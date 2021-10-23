Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" выставлен на продажу, его можно купить за $3,25 млн. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Именно в нем снимали культовый ужастик, в нем Фредди Крюгер убивал своих спящих жертв.

Двухэтажный особняк в голландском колониальном стиле находится в Лос-Анджелесе по адресу 1428 N. Genesee Ave. Он построен в 1919 году. Его общая площадь - 820 кв.

В нем есть три спальни, четыре ванные комнаты, а также оформленная в ретро-стиле, но современная кухня.

Обстановка и интерьер были полностью заменены в 2006 году.

На участке также есть бассейн и гостевой домик.

В 2013 году дом с Фредди Крюгером, в фильме находящийся по вымышленному адресу улица Вязов 1428, уже продавали за $2,1 млн. Что случилось с владельцами, не сообщается.

В 1984 году режиссер Уэс Крейвен выпустил свою самую известную работу "Кошмар на улице Вязов", в которой маньяк Фредди Крюгер в исполнении Роберта Инглунда проникает в реальность через сны и убивает людей. Этот хоррор запустил карьеру Джонни Деппа и застолбил себе место в истории кинематографа.