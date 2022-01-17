В Китае девушка ворвалась на свадьбу к бывшему парню и устроила истерику, умоляя вернуться. Об этом сообщает китайское издание Sina.

Незваная гостья была одета в белое платье и упала жениху в ноги, слезно умоляя вернуться. Она заявила, что ее семья согласна снизить сумму приданного в несколько раз.

Мы больше не хотим приданого в размере 660 тысяч юаней. Пожалуйста, вернитесь ко мне, я была неправа. Моя мать согласилась взять только 180 тысяч.

Как оказалось, некоторое время назад пара рассталась. Причиной стало слишком огромная сумма, которую требовала уплатить мать девушки в качестве приданного. Теща якобы она хотела получить за свое "сокровище" $104 тыс. и отказывалась идти на компромисс.

Мужчина решил расстаться с девушкой, и начал новые отношения. Зареванной бывшей он решительно отказал, но церемонию свадьбы прервали.

Скандал вызвал живое обсуждение в китайских соцсетях, поскольку в местной культуре выкупы невест являются традицией. Это связано с тем, что в КНР, как и Индии мужчин больше, чем женщин.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Индии женился Фридрих Энгельс, а на свадьбу к нему пришли Маркс и Ленин.