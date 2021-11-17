В Индии женился Фридрих Энгельс, на свадьбу пришли Маркс и Ленин [ Редактировать ]
Источник: Mathrubhumi
В индийском штате Керала женился мужчина по имени Фридрих Энгельс. Родного брат жениха зовут Ленин, также на свадьбу пришли друзья жениха Маркс и Хо Ши Мин - сыновья местного активиста компартии. О "красной" свадьбе сообщила местная газета Mathrubhumi.
Бракосочетание не смог посетить известный в стране политик, глава правительства штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин.
Все обладатели необычных имен живут в Керале, где многие десятилетия у власти находилась Коммунистическая партия Индии.
Невесту зовут Мамата Банерджи, она - полная тезка известной в Индии женщины-политика, министра штата Западная Бенгалия.
Политик Мамата Банерджи никакого отношения к коммунистам не имеет. Напротив, ее приход к власти в Западной Бенгалии в 2011 году положил конец 34-летнему управлению этим регионом Коммунистической партии Индии (марксистской).
В 1950-1960-е годы в Индии русские и советские имена были очень популярны. Здесь и сегодня живут многочисленные Терешковы и Валентины, Гагарины и Пушкины.
Как известно, Индия страна странного и необычного. "Подробности" писали о жительнице субконтинента, которая родила в 70 лет.
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