Власти КНР запретили аборты по немедицинским показаниям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Кабинет министров страны.

В правительственном документе сказано, что ограничения связаны с заботой правительства Китая о женском здоровье. В 2018 году минздрав Китая заявил, что прерывание беременности может вызывать бесплодие. В частности, в стране распространены аборты из-за "неправильного" пола ребенка.

По новым правилам аборты, если у плода уже прослушивается сердцебиение, то есть примерно после шести недель беременности. Теперь на сроке беременности свыше шести недель аборт разрешен только по медицинским показаниям, если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Других исключений, например, в случае изнасилования или инцеста - нет.

В Китае наблюдается резкое снижение рождаемости. С 2011 по 2020 год рост населения был самым низким с 1950-х годов, а с 2014 по 2018 год в стране ежегодно регистрировалось 9,7 млн абортов. Эксперты опасаются, что сокращение населения Китая окажется необратимым.

Ограничение рождаемости под лозунгом "Одна семья - один ребенок" действовало в Китае с 1979 года. В 2013 году власти разрешили семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году семьям в Китае разрешили иметь двух детей. В июле 2021 года в КНР отменили штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка, а в августе - официального разрешили заводить третьего ребенка.

Напомним, что на прошлой неделе Китай запретил криптовалюты, из-за чего биткойн и Ethereum обвалились в цене.