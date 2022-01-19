Сьогодні - Хрещення Господнє, або ж, як кажуть у народі, Водохреще. Традиційно цього дня люди святять воду та масово занурюються в ополонку. У Києві облаштували кілька місць для безпечного пірнання, на одному з них працює наш Кирило Воронко. Кириле, вітаю. Чи багато зібралося охочих зануритися в холодну купіль?

Катю, ми зараз перебуваємо в Києві, на Оболонській набережній. Охочих пірнути чимало. Люди прийшли різного віку. Хтось занурюється вперше, для когось це вже традиційний щорічний захід.

На важливості ретельної підготовки до пірнання наголошують і рятувальники, які чергують біля ополонки, до 6-ої вечора. Вони застерігають не легковажити правил. Зокрема, не вживати спиртних напоїв ні до, ні після купання. У воду слід заходити поступово, уникаючи різких рухів.

Виходити на берег треба повільно. Адже найбільше травмувань, на свято, саме через слизьку кригу біля урізу води. Тож будьте обережними і після занурення вдягайтеся у теплий, вільний одяг, випийте гарячого чаю, щоб пірнання було справді на користь вашому здоров'ю. Катю, передаю тобі слово.