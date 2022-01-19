Чаще всего медики делают прививку от коронавируса в левую руку. Это связано с тем, что укол делается не в "рабочую" руку, объяснил в эфире одного из украинских телеканалов известный доктор и педиатр Евгений Комаровский.

Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он - правша. Если вы левша - уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий.

Также вакцину, в том числе и от COVID-19, можно вводить в бедро, но так менее удобно - "всем снимать штаны и колоть туда, когда массово колют". Комаровский добавил, что есть давнее решение о том, чтобы не колоть вакцины в ягодицы из-за наличия там большого количества жира.

Цивилизация давно приняла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно.

Ранее доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу.