Комаровский рассказал, в какую руку правильно колоть прививку [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Чаще всего медики делают прививку от коронавируса в левую руку. Это связано с тем, что укол делается не в "рабочую" руку, объяснил в эфире одного из украинских телеканалов известный доктор и педиатр Евгений Комаровский.
Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он - правша. Если вы левша - уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий.
Также вакцину, в том числе и от COVID-19, можно вводить в бедро, но так менее удобно - "всем снимать штаны и колоть туда, когда массово колют". Комаровский добавил, что есть давнее решение о том, чтобы не колоть вакцины в ягодицы из-за наличия там большого количества жира.
Цивилизация давно приняла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины. К тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно.
Ранее доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу.
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