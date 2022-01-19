Російський фондовий ринок обвалився. На тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну напередодні індекс РТС - офіційний індикатор російського фондового ринку упав на сім і майже три десятих відсотка - найнижче від лютого минулого року. Акції провідних компаній знецінилися в середньому на 10%. Серед постраждалих - як державні сировинні монстри на кшталт "Газпрому" й "Роснєфті", так і айтішний монополіст Яндекс. Цей обвал став найбільшим від пандемічного березня 2020 року, російський ринок втратив усе зростання за минулий рік.