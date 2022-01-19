Російський фондовий ринок обвалився [ Редактировать ]
Російський фондовий ринок обвалився. На тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну напередодні індекс РТС - офіційний індикатор російського фондового ринку упав на сім і майже три десятих відсотка - найнижче від лютого минулого року. Акції провідних компаній знецінилися в середньому на 10%. Серед постраждалих - як державні сировинні монстри на кшталт "Газпрому" й "Роснєфті", так і айтішний монополіст Яндекс. Цей обвал став найбільшим від пандемічного березня 2020 року, російський ринок втратив усе зростання за минулий рік.
по теме
Фірма Pricewaterhousecoopers, яка входить до "великої четвірки" найбільших та найавторитетніших аудиторських компаній світу, розпитала про це тисячі керівників великого бізнесу з 89 країн світу.
Економічний бум. Керівники найбільших компаній і корпорацій світу очікують, що у 2022 році світова економіка значно зміцниться.
На 2022 рік компанії вже бронювали готелі та квитки. Корективи вніс "Омікрон" - в останній момент форум перевели в онлайн-формат.
Фірма Pricewaterhousecoopers, яка входить до "великої четвірки" найбільших та найавторитетніших аудиторських компаній світу, розпитала про це тисячі керівників великого бізнесу.
Несмотря даже на принятое правительством постановление о предоставлении хлебной отрасли газа по льготным ценам, хлебозаводы за 2 недели действия этого постановления так и не получили льготного газа