В Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы. Пассажирка легковушки Geely получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает полиция Винницкой области.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и допустил столкновение со встречным микроавтобусом Volkswagen. Также механические повреждения получил автомобиль Renault Master, водитель которого проезжал рядом во время столкновения. 23-летний водитель легковушки Geely получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу, его 15-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

Против парня погибшей девушки открыли уголовное производство по статье ч. 2 ст. 286 УКУ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мирослава Витер

Погибшей Мирославе Витер было 15 лет, в конце января ей должно было исполниться 16. Она родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области. Мирослава была единственным ребенком в семье.

Мирослава Витер

Мирослава училась в колледже по классу вокала. Она с детства хорошо пела, училась в музыкальной школе и мечтала о сцене.

Девушка модельной внешности часто снималась в различных фотосессиях. В день аварии она спешила со своим парнем на очередную съемку. К несчастью, автомобиль занесло на скользкой дороге.

Мирослава Витер

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