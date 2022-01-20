Под Винницей в ДТП погибла 15-летняя модель (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы. Пассажирка легковушки Geely получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает полиция Винницкой области.
По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и допустил столкновение со встречным микроавтобусом Volkswagen. Также механические повреждения получил автомобиль Renault Master, водитель которого проезжал рядом во время столкновения.
23-летний водитель легковушки Geely получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу, его 15-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.
Против парня погибшей девушки открыли уголовное производство по статье ч. 2 ст. 286 УКУ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Мирослава Витер
Погибшей Мирославе Витер было 15 лет, в конце января ей должно было исполниться 16. Она родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области. Мирослава была единственным ребенком в семье.
Мирослава Витер
Мирослава училась в колледже по классу вокала. Она с детства хорошо пела, училась в музыкальной школе и мечтала о сцене.
Девушка модельной внешности часто снималась в различных фотосессиях. В день аварии она спешила со своим парнем на очередную съемку. К несчастью, автомобиль занесло на скользкой дороге.
Мирослава Витер
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Одессой в ДТП погибла жена украинского футболиста Олега Данченко.
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