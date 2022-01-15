Под Одессой в ДТП погибла жена украинского футболиста (фото) [ Редактировать ]
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Жена игрока луганской "Зари" Олега Данченко Виктория погибла в дорожной аварии на подъезде к Одессе. Трагедия произошла 14 января на трассе Киев - Одесса, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.
Автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась девушка, сначала врезался в KIA, а затем ударил эвакуатор, который отлетел в фуру. После того машину с Викторией отбросило в отбойник.
Девушка-водитель погибла на месте, ее тело спасателям пришлось вырезать из автомобиля при помощи специнструментов.
Виктория была замужем за Олегом Данченко с июля 2020 года. До этого встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.
Трагедия произошла в тот день, когда ее муж перешел на правах аренды из греческого АЕК в луганскую "Зарю" и был представлен в качестве игрока украинского клуба.
Олег Данченко является воспитанником запорожского "Металлурга". Выступал за хмельницкое "Динамо", "Черноморец", донецкий "Шахтер". В 2014-2016 гг. Данченко входил в молодежную сборную Украины (провел 29 матчей, забил 3 мяча), а в 2017-2021 гг. - играл в России ("Анжи", "Енисей", "Рубин", "Уфа"). В 2021-м перешел в греческий АЕК, за который провел 7 матчей, и теперь будет выступать за "Зарю".
Напомним, что на это неделе в дорожной аварии в Анкаре погиб игрок национальной сборной Турции по футболу Ахмет Чалык.
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